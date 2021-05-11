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    «Осасуна» одолела «Кадис»

    «Осасуна» — «Кадис»: счет матча 3:2, обзор голов

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    В матче 36-го тура чемпионата Испании «Осасуна» одержала домашнюю победу над «Кадисом» со счетом 3:2.

    Фрагмент матча
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    В составе победителей дубль оформил Анте Будимир. Победный гол на свой счет записал Роберто Торрес, реализовавший пенальти на 85-й минуте.

    За «Кадис» отличились Иван Шапоньич и Андреа Переа.

    Футбол. Испания. Примера
    Осасуна — Кадис 3:2
    Голы: 1:0 Анте Будимир (38'), 1:1 Иван Шапоньич (пенальти) (49'), 2:1 Анте Будимир (75'), 3:1 Роберто Торрес (пенальти) (86'), 3:2 Альберто Переа (90') Осасуна: Хуан Перес, Начо Видаль, Гарсия Унай Лугеа, Давид Гарсия, Мануэль Санчес (Хуан Крус, 88'), Ойер Оласабаль (Роберто Торрес, 64'), Лукас Торро, Хави Мартинес (Хон Монкайола, 64'), Эсекьель Авила (Энрик Гальего, 64'), Рубен Гарсия (Хонатан Родригес, 71'), Анте Будимир Кадис: Давид Хиль, Marcos Mauro, Карлос Акапо (Альберто Переа, 20'), Педро Алькала, Альфонсо Эспино, Йенс Йонссон, Хон Андер (Хорхе Помбо, 77'), Энтони Лосано, Исаак Карселен, Иван Шапоньич (Хайро, 69'), Рубен Собрино (Альваро Негредо, 77') Предупреждения: Альфонсо Эспино (27'), Давид Гарсия (47'), Начо Видаль (66'), Исаак Карселен (86')

    «Осасуна» и «Кадис» соседствуют в турнирной таблице Примеры, располагаясь на 11-м и 12-м местах соответственно.

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