«Фулхэм» — «Бернли»: счет матча 0:2, обзор голов

В матче 35-го тура чемпионата Англииодержал выездную победу надсо счетом 2:0 .

В составе победителей отличились Эшли Уэствуд и Крис Вуд.

Футбол. Англия. Премьер-лига Фулхэм — Бёрнли 0:2 Голы: 0:1 Эшли Вествуд (35'), 0:2 Крис Вуд (44') Фулхэм: Альфонс Ареола, Кенни Тете (Джош Майя, 54'), Йоаким Андерсен, Олуватосин Адарабиойо (Рубен Лофтус-Чик, 74'), Энтони Робинсон, Бобби Рид (Джошуа Онома, 66'), Иван Кавалейру, Марио Лемина, Адемола Лукман, Андре Франк Замбо Ангисса, Александр Митрович Бёрнли: Ник Поуп, Мэттью Лоутон, Чарли Тейлор, Джеймс Тарковски, Бен Ми, Джек Корк, Джош Браунхилл, Дуайт Макнил, Эшли Вествуд, Крис Вуд (Эшли Барнс, 86'), Матей Выдра (Ник Поуп, 67') Предупреждения: Андре Франк Замбо Ангисса (40'), Марио Лемина (83')

«Бернли» набрал 39 очков и находится на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Фулхэм» с 27 очками располагается на 18-й строчке и за три тура до конца чемпионата потерял шансы остаться в АПЛ.

В следующем сезоне «Фулхэм» сыграет в Чемпионшипе. Ранее из АПЛ вылетели «Шеффилд Юнайтед» и «Вест Бромвич».

В 36-м туре «Фулхэм» на выезде сыграет с «Саутгемптоном», а «Бернли» на своем поле примет «Лидс». Обе встречи пройдут 15 мая.