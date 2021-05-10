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    «Фулхэм» проиграл «Бернли» и вылетел из АПЛ

    «Фулхэм» — «Бернли»: счет матча 0:2, обзор голов

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    В матче 35-го тура чемпионата Англии «Бернли» одержал выездную победу над «Фулхэмом» со счетом 2:0 .

    «Фулхэм»
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    «Фулхэм»

    В составе победителей отличились Эшли Уэствуд и Крис Вуд.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Фулхэм — Бёрнли 0:2
    Голы: 0:1 Эшли Вествуд (35'), 0:2 Крис Вуд (44') Фулхэм: Альфонс Ареола, Кенни Тете (Джош Майя, 54'), Йоаким Андерсен, Олуватосин Адарабиойо (Рубен Лофтус-Чик, 74'), Энтони Робинсон, Бобби Рид (Джошуа Онома, 66'), Иван Кавалейру, Марио Лемина, Адемола Лукман, Андре Франк Замбо Ангисса, Александр Митрович Бёрнли: Ник Поуп, Мэттью Лоутон, Чарли Тейлор, Джеймс Тарковски, Бен Ми, Джек Корк, Джош Браунхилл, Дуайт Макнил, Эшли Вествуд, Крис Вуд (Эшли Барнс, 86'), Матей Выдра (Ник Поуп, 67') Предупреждения: Андре Франк Замбо Ангисса (40'), Марио Лемина (83')

    «Бернли» набрал 39 очков и находится на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

    «Фулхэм» с 27 очками располагается на 18-й строчке и за три тура до конца чемпионата потерял шансы остаться в АПЛ.

    В следующем сезоне «Фулхэм» сыграет в Чемпионшипе. Ранее из АПЛ вылетели «Шеффилд Юнайтед» и «Вест Бромвич».

    В 36-м туре «Фулхэм» на выезде сыграет с «Саутгемптоном», а «Бернли» на своем поле примет «Лидс». Обе встречи пройдут 15 мая.

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