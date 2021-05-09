ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маркос АлонсоПраздник не состоялся. «Челси» отсрочил чемпионство «МанСити»
  • 23:53
    • «Реал» спасся от поражения в матче с «Севильей»
  • 23:39
    • «Милан» разгромил «Ювентус» в Турине
  • 23:58
    • ПСЖ упустил победу над «Ренном»
  • 22:54
    • «Арсенал» переиграл «Вест Бромвич» на «Эмирейтс»
  • 20:58
    • «Рома» разгромила «Кротоне», забив пять мячей
    Все новости спорта

    ПСЖ упустил победу над «Ренном»

    «Ренн» — ПСЖ: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Ренн Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В матче 36-го тура чемпионата Франции «Ренн» на своем поле сыграл вничью с «Пари Сен-Жермен» — 1:1.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    В добавленное к первому тайму время в ворота хозяев был назначен пенальти за фол Наифа Агера, который реализовал Неймар.

    На 71-й минуте очередное наступление «Ренна» закончилось угловым ударом. Последовала подача в штрафную ПСЖ, где Серу Гирасси выпрыгнул выше всех и сравнял счет.

    На 87-й минуте парижане остались в меньшинстве. Преснел Кимпембе не дал убежать Докю, срубив его в центре поля и получил прямую красную карточку.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ренн — ПСЖ 1:1
    Голы: 0:1 Неймар (пенальти) (45'), 1:1 Серу Гирасси (70') Ренн: Альфред Гомис, Дамьен Да Сильва, Наиф Агер, Фет Мауасса (Далберт, 78'), Амари Траоре (Брандон Соппи, 90'), Бенжамен Буриго, Жереми Доку, Флавьен Тэт, Лесли Угочукву (Клеман Гренье, 61'), Мартен Терье (Andy Diouf, 79'), Серу Гирасси (Ромен дель Кастильо, 90') ПСЖ: Кейлор Навас, Преснел Кимпембе, Маркос Маркиньос, Лейвин Курзава (Абду Диалло, 55'), Колин Дагба (Алессандро Флоренци, 80'), Неймар, Анхель Ди Мария (Рафинья, 69'), Перейра Данилу, Андер Эррера (Идрисса Гана Гейе, 70'), Юлиан Дракслер (Мауро Икарди, 80'), Мойзе Кин Предупреждения: Наиф Агер (45'), Андер Эррера (57'), Andy Diouf (80'), Ромен дель Кастильо (89'), Флавьен Тэт (90') Удаление: Преснел Кимпембе (87')

    ПСЖ занимает 2-е место в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 76 очков. Отставание парижан от лидирующего «Лилля» увеличилось до 3 очков.

    «Ренн» располагается на 7-й строчке, набрав 55 очков.

    Следующий матч команда Маурисио Почеттино проведет с «Реймсом» 16 мая дома. Коллектив Жюльена Стефана в этот день отправится в гости к «Монако».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Помешают ли химчане «Спартаку» подняться на второе место?
  • «Спартак» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Пару забитых мячей в этом поединке будет
  • «Урал» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Одержит ли «Бернли» спасительную победу?
  • «Фулхэм» — «Бернли». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.12
  • Экспресс дня 10 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Спартак — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Урал — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Фулхэм — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Порту — Фаренсе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.36
  • Прогноз на матч Костюк — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Хачанов — Дельбонис
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Касаткина — Пегула
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры