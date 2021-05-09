«Ренн» — ПСЖ: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 36-го тура чемпионата Франциина своем поле сыграл вничью с— 1:1.

В добавленное к первому тайму время в ворота хозяев был назначен пенальти за фол Наифа Агера, который реализовал Неймар.

На 71-й минуте очередное наступление «Ренна» закончилось угловым ударом. Последовала подача в штрафную ПСЖ, где Серу Гирасси выпрыгнул выше всех и сравнял счет.

На 87-й минуте парижане остались в меньшинстве. Преснел Кимпембе не дал убежать Докю, срубив его в центре поля и получил прямую красную карточку.

Футбол. Франция. Лига 1 Ренн — ПСЖ 1:1 Голы: 0:1 Неймар (пенальти) (45'), 1:1 Серу Гирасси (70') Ренн: Альфред Гомис, Дамьен Да Сильва, Наиф Агер, Фет Мауасса (Далберт, 78'), Амари Траоре (Брандон Соппи, 90'), Бенжамен Буриго, Жереми Доку, Флавьен Тэт, Лесли Угочукву (Клеман Гренье, 61'), Мартен Терье (Andy Diouf, 79'), Серу Гирасси (Ромен дель Кастильо, 90') ПСЖ: Кейлор Навас, Преснел Кимпембе, Маркос Маркиньос, Лейвин Курзава (Абду Диалло, 55'), Колин Дагба (Алессандро Флоренци, 80'), Неймар, Анхель Ди Мария (Рафинья, 69'), Перейра Данилу, Андер Эррера (Идрисса Гана Гейе, 70'), Юлиан Дракслер (Мауро Икарди, 80'), Мойзе Кин Предупреждения: Наиф Агер (45'), Андер Эррера (57'), Andy Diouf (80'), Ромен дель Кастильо (89'), Флавьен Тэт (90') Удаление: Преснел Кимпембе (87')

ПСЖ занимает 2-е место в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 76 очков. Отставание парижан от лидирующего «Лилля» увеличилось до 3 очков.

«Ренн» располагается на 7-й строчке, набрав 55 очков.

Следующий матч команда Маурисио Почеттино проведет с «Реймсом» 16 мая дома. Коллектив Жюльена Стефана в этот день отправится в гости к «Монако».