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    «Сельта» на выезде обыграла «Вильярреал»

    «Вильярреал» — «Сельта»: счет матча 2:4, обзор голов

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    В матче 35-го тура чемпионата Испании «Сельта» на выезде обыграла «Вильярреал» со счетом 4:2.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе победителей дубль оформил Санти Мина, еще по голу забили Браис Мендес и Аугусто Солари.

    У хозяев мячи на счету Мойсеса Гомеса и Херарда Морено.

    В конце первого тайма красные карточки получили вратарь «Вильярреала» Херонимо Рульи и защитник Марио Гаспар. Оба футболиста находились на скамейке запасных.

    На 88-й минуте второе предупреждение получил Факундо Феррейра.

    Футбол. Испания. Примера
    Вильярреал — Сельта 2:4
    Голы: 0:1 Сантьяго Мина (19'), 1:1 Мойсес Гомес (25'), 1:2 Сантьяго Мина (пенальти) (34'), 1:3 Брайс Мендес (пенальти) (45'), 1:4 Аугусто Солари (57'), 2:4 Херар Морено (пенальти) (87') Вильярреал: Серхио Асенхо, Рауль Альбиоль, Рамиро Фунес Мори, Первис Эступинан (Альберто Морено, 46'), Рубен Пенья, Даниэль Парехо (Даниэль Раба, 66'), Ману Тригерос, Мойсес Гомес (Херар Морено, 54'), Этьен Капу (Франсис Коклен, 54'), Йереми Пино, Фер Ниньо (Пако Алькасер, 66') Сельта: Иван Вильяр, Уго Мальо (Джозеф Айду, 68'), Нестор Араухо, Аарон Кариколь, Carlos Dominguez, Денис Суарес, Франсиско Пейнадо, Нолито (Джордан Холсгров, 78'), Аугусто Солари (Кевин Васкес, 68'), Сантьяго Мина (Факундо Феррейра, 78'), Брайс Мендес Предупреждения: Первис Эступинан (5'), Серхио Асенхо (33'), Нестор Араухо (44'), Факундо Феррейра (79'), Факундо Феррейра (88'), Йереми Пино (89') Удаления: Херонимо Рульи (45'), Марио Гаспар (45')

    После этой победы гости набрали 47 очков и находятся на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Хозяева с 52 очками располагаются на 6-й строчке.

    В следующем матче «Сельта» на своем поле примет «Хетафе» (12 мая), а на следующий день «Вильярреал» на выезде сыграет с «Вальядолидом».

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