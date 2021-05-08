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    «Динамо» и «Локомотив» голов не забили

    «Локомотив» — «Динамо»: счет матча 0:0

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    Московский «Локомотив» на своем поле сыграл вничью со столичным «Динамо» в рамках 29-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 41-й минуте Зе Луиш сделал длинную передачу вперёд, Ордец в борьбе с Камано слабо скинул мяч назад. Француз выскочил один на один, обыграл Лещука и поразил ворота «Динамо». Однако мяч не был засчитан после видеопросмотра — как оказалось, Камано перехватил Ордеца за плечо.

    На 73-й минуте «Динамо» осталось в меньшинстве — Ордец возле собственной штрафной сбил Зе Луиша и получил вторую жёлтую карточку.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Локомотив — Динамо 0:0
    Гол: 1:0 Франсуа Камано (42') Локомотив: Гилерме, Дмитрий Живоглядов, Пабло, Мурило Серкейра, Мацей Рыбусь, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (Антон Миранчук, 46'), Владислав Игнатьев (Станислав Магкеев, 18'), Даниил Куликов, Франсуа Камано (Фёдор Смолов, 46'), Зе Луиш (Виталий Лисакович, 81') Динамо: Игорь Лещук, Гильермо Варела, Дмитрий Скопинцев, Иван Ордец, Роман Евгеньев, Никола Моро, Себастьян Шиманьски, Даниил Фомин (Роман Нойштедтер, 76'), Даниил Лесовой (Clinton N'Jie, 86'), Arsen Zakharyan, Konstantin Tyukavin (Вячеслав Грулёв, 46') Предупреждения: Konstantin Tyukavin (15'), Arsen Zakharyan (18'), Рифат Жемалетдинов (27'), Иван Ордец (31'), Иван Ордец (74'), Дмитрий Живоглядов (83')

    После этого матча «Локомотив» идет на втором месте в таблице РПЛ, у него 53 очка, а «Динамо» занимает седьмое место, набрав 46 очков.

    В заключительном тридцатом туре 16 мая команда Марко Николича примет дома «Урал», а бело-голубые в тот же день в родных стенах сыграют с ЦСКА.

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