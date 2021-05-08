АПЛ. «Тоттенхэм» в гостях у «Лидса», «Ман Сити» примет «Челси», «Ливерпуль» против «святых»

С 7 по 10 мая пройдут матчи 35 тура английской Премьер-лиги

«Лестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед» 2:4

В матче 35-го тура чемпионата Англии «Лестер» потерпел домашнее поражение от «Ньюскасла» со счетом 2:4.

В составе победителей в первом тайме отличились хавбек Джозеф Уиллок и защитник Пол Дамметт, а после перерыва дубль оформил нападающий Каллум Уилсон.

«Лисы» отквитали два мяча в заключительной десятиминутке, уже при чете 0:4. Голы забили Марк Олбрайтон и Келечи Ихеаначо.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лестер — Ньюкасл 2:4 Голы: 0:1 Джозеф Уиллок (22'), 0:2 Пол Дамметт (34'), 0:3 Каллум Уилсон (64'), 0:4 Каллум Уилсон (73'), 1:4 Марк Олбрайтон (80'), 2:4 Келечи Ихеаначо (87') Лестер: Каспер Шмейхель, Весли Фофана, Чаглар Сёюнджю, Тимоти Кастань, Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон (Нампалис Менди, 77'), Марк Олбрайтон, Рикарду Перейра (Люк Томас, 69'), Вильфред Ндиди (Айосе Перес, 63'), Джейми Варди, Келечи Ихеаначо Ньюкасл: Мартин Дубравка, Пол Дамметт, Мэтт Ритчи, Эмиль Крафт, Федерико Фернандес, Jacob Murphy, Джонджо Шелви, Мигель Альмирон (Джеффри Хендрик, 88'), Джозеф Уиллок (Шон Лонгстафф, 77'), Аллан Сент-Максимен (Жоэлинтон, 84'), Каллум Уилсон Предупреждения: Эмиль Крафт (56'), Келечи Ихеаначо (72')

После победы «Ньюкасл» поднялся на 13-ю строчку в таблице АПЛ, набрав 39 очков и практически обезопасив себя от вылета из высшего дивизиона.

«Лестер», имея в активе 63 очка, упустил возможность сократить отставание от занимающего 2-е место «Манчестер Юнайтед».

«Лидс Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур»

8 мая, 14:30 мск

«Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас»

8 мая, 17:00 мск

«Манчестер Сити» — «Челси»

8 мая, 19:30 мск

«Ливерпуль» — «Саутгемптон»

8 мая, 22:15 мск

«Вулверхэмптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион»

9 мая, 14:00 мск

«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»

9 мая, 16:05 мск

«Вест Хэм Юнайтед» — «Эвертон»

9 мая, 18:30 мск

«Арсенал» — «Вест Бромвич Альбион»

9 мая, 21:00 мск

«Фулхэм» — «Бёрнли»

10 мая, 22:00 мск