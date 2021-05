«Айнтрахт» продлил контракт с экс-защитником сборной США

из Франкфурта переподписал контракт с защитником

Новое соглашение с 31-летним американцем рассчитано до лета 2025 года, сообщает пресс-служба «орлов».

Чендлер выступает за «Айнтрахт» с лета 2014 года. В сезоне-2020/21 он провел 14 матчей за команду, на его счету один гол.

Timothy Chandler signs an early extension to his contract with Eintracht Frankfurt through to 2025! 😍✍️#SGE pic.twitter.com/EA6eQBQkwJ