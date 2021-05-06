«Рома» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 3:2, обзор голов

в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы на выезде проиграл— 2:3.

«Красные дьяволы» открыли счет на 39-й минуте, когда Фред классной передачей запустил вперед Эдинсона Кавани, который не стал сближаться с голкипером и мощно пробил точно в цель.

После перерыва римляне взвинтили темп и отыгрались на 57-й минуте. Педро навесил во вратарскую, где Эдин Джеко удачно подставил голову.

Еще через три минуты «Рома» получила минимальный перевес. Бриан Кристанте воспользовался потерей Фреда и метров с двадцати поразил дальний угол чужих ворот.

Подопечные Уле Гуннара Сульшера ответили на 68-й минуте. Бруну Фернандеш грамотно забросил мяч в штрафную на Кавани, и тот ударом головой сравнял счет.

Команда Паулу Фонсеки вырвала победу на 83-й минуте. Давиде Сантон сделал заброс на Николу Залевского, тот пробил с лета, в результате чего мяч влетел в ворота после небольшого рикошета.

Футбол. Лига Европы. Полуфинал Рома — Манчестер Юнайтед 3:2 Голы: 0:1 Эдинсон Кавани (39'), 1:1 Эдин Джеко (57'), 2:1 Бриан Кристанте (60'), 2:2 Эдинсон Кавани (69'), 3:2 Nicola Zalewski (83') Рома: Антонио Миранте, Рик Карсдорп, Рожер Ибаньес, Крис Смоллинг (Ebrima Darboe, 30'), Бруно Перес (Давиде Сантон, 69'), Бриан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини, Педро Родригес (Nicola Zalewski, 77'), Джанлука Манчини, Генрих Мхитарян, Эдин Джеко (Борха Майораль, 77') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Эрик Бейи, Гарри Магуайр, Люк Шоу (Алекс Теллес, 46'), Аарон Ван-Биссака (Брендон Уильямс, 46'), Поль Погба (Неманья Матич, 64'), Мэйсон Гринвуд, Фред, Бруну Фернандеш (Хуан Мата, 84'), Донни ван де Бек, Эдинсон Кавани (Маркус Рашфорд, 73') Предупреждения: Аарон Ван-Биссака (18'), Фред (58'), Рик Карсдорп (72'), Эдинсон Кавани (72'), Бриан Кристанте (84'), Брендон Уильямс (90')

В Англии «Манчестер Юнайтед» победил 6:2, поэтому вышел в финал турнира, где сыграет с «Вильярреалом». Матч состоится в польском Гданьске 26 мая.