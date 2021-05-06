«Герта» — «Фрайбург»: счет матча 3:0, обзор голов

одержала победу надв домашнем матче 30-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, которая прошла в Берлине, завершилась со счетом 3:0.

Хозяева вышли вперед на 13-й минуте, когда точный удар нанес Кшиштоф Пентек. Спустя девять минут преимущество берлинской команды удвоил Петер Пекарик.

Победную точку за пять минут до конца основного времени поставил Неманья Радоньич.

Футбол. Германия. Бундеслига Герта — Фрайбург 3:0 Голы: 1:0 Кшиштоф Пёнтек (14'), 2:0 Петер Пекарик (22'), 3:0 Неманья Радоньич (85') Герта: Александер Шволов, Петер Пекарик, Омар Альдерете, Дедрик Боята (Никлас Штарк, 75'), Джордан Торунарига, Владимир Дарида (Дейорайсо Зефёйк, 75'), Маттео Гюэндузи (Сами Хедира, 39'), Явайро Дилросун (Матеус Кунья, 62'), Сантьяго Аскасибар, Неманья Радоньич, Кшиштоф Пёнтек (Джон Кордоба, 62') Фрайбург: Флориан Мюллер, Филипп Линхарт, Мануэль Гульде, Кевен Шлоттербек (Винченцо Грифо, 46'), Жонатан Шмид, Батист Сантамария (Yannik Keitel, 46'), Николас Хефлер, Кристиан Гюнтер, Лукас Хёлер (Нильс Петерсен, 70'), Ermedin Demirovic (Гус Тиль, 87'), Роланд Шаллаи (Woo-Yeong Jeong, 83') Предупреждения: Омар Альдерете (20'), Николас Хефлер (36'), Маттео Гюэндузи (38'), Ermedin Demirovic (42'), Джордан Торунарига (64'), Владимир Дарида (69'), Роланд Шаллаи (80')

В турнирной таблице Бундеслиги «Герта» поднялась на 14-е место (30 очков), покинув зону вылета, «Фрайбург» идет девятым (41 очко).