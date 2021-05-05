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    Мирзов вернется в «Спартак» после аренды в «Химках»

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    Полузащитник Резиуан Мирзов летом вернется в «Спартак». Об этом сообщил агент футболиста Александр Клюев.

    Резиуан Мирзов
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    Резиуан Мирзов

    В текущем сезоне Мирзов выступает на правах аренды за «Химки».

    «У нас год контракта со "Спартаком". После окончания арендного соглашения с "Химками" Резиуан вернется в "Спартак". И там уже новый тренер будет определять, нужен ему Мирзов или нет.

    У "Химок" есть желание выкупить футболиста, но пока мы ничего не можем им ответить, потому что ждем назначения нового главного тренера "Спартака". Мы держим контакты с Дмитрием Поповым. Мы ждем развязки.

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    • Чего хочет Мирзов? Сейчас он хочет отыграть две качественные игры за "Химки", хорошо завершить сезон и попасть в сборную. После этого уже будем думать, посмотрим», — приводит слова Клюева «Спорт-Экспресс».

    В текущем сезоне 27-летний Мирзов провел 22 матча, забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.

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