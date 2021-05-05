Мирзов вернется в «Спартак» после аренды в «Химках»

Полузащитниклетом вернется в. Об этом сообщил агент футболиста Александр Клюев.

В текущем сезоне Мирзов выступает на правах аренды за «Химки».

«У нас год контракта со "Спартаком". После окончания арендного соглашения с "Химками" Резиуан вернется в "Спартак". И там уже новый тренер будет определять, нужен ему Мирзов или нет.

У "Химок" есть желание выкупить футболиста, но пока мы ничего не можем им ответить, потому что ждем назначения нового главного тренера "Спартака". Мы держим контакты с Дмитрием Поповым. Мы ждем развязки.

Чего хочет Мирзов? Сейчас он хочет отыграть две качественные игры за "Химки", хорошо завершить сезон и попасть в сборную. После этого уже будем думать, посмотрим», — приводит слова Клюева «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 27-летний Мирзов провел 22 матча, забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.