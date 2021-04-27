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    «Химки» ведут переговоры со «Спартаком» по выкупу Мирзова

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    «Химки» планируют выкупить у «Спартака» полузащитника Резиуана Мирзова. Об этом сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

    Резиуан Мирзов
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    Резиуан Мирзов

    В текущем сезоне Мирзов выступает за «Химки» на правах аренды.

    «Клуб ведет переговоры по поводу выкупа. Пока полноценных разговоров со "Спартаком" не было.

    Думаю, Резиуану будет комфортнее играть в "Химках". В нашем клубе он и в сборную попал, а в "Спартаке" это будет сделать гораздо сложнее.

    "Химки" — это его клуб, где он является одним из лидеров и показывает себя на высшем уровне. Самому Резиуану у нас все нравится, все устраивает.

    Посмотрим за развитием ситуации дальше. Пока неизвестно, какие будут видения на Мирзова у будущего тренера "Спартака", в этом основной вопрос», — сказал Терюшков «Спорт-Экспрессу».

    Мирзов в 17-ти матчах за «Химки» забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

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