«Химки» ведут переговоры со «Спартаком» по выкупу Мирзова

Резиуан Мирзов Фото: globallookpress.com
В текущем сезоне Мирзов выступает за «Химки» на правах аренды.
«Клуб ведет переговоры по поводу выкупа. Пока полноценных разговоров со "Спартаком" не было.
Думаю, Резиуану будет комфортнее играть в "Химках". В нашем клубе он и в сборную попал, а в "Спартаке" это будет сделать гораздо сложнее.
"Химки" — это его клуб, где он является одним из лидеров и показывает себя на высшем уровне. Самому Резиуану у нас все нравится, все устраивает.
Посмотрим за развитием ситуации дальше. Пока неизвестно, какие будут видения на Мирзова у будущего тренера "Спартака", в этом основной вопрос», — сказал Терюшков «Спорт-Экспрессу».
Мирзов в 17-ти матчах за «Химки» забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.