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    Леонардо: ПСЖ не хватает только мелких деталей, чтобы выиграть Лигу чемпионов

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    Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов, проиграв дважды на полуфинальной стадии «Манчестер Сити» — 1:2 и 0:2.

    Леонардо
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    Леонардо

    «Анализируя четыре тайма с "Ман Сити", мне кажется, что в двух первых мы их превосходили. Однако наши ошибки предопределили исход. У них отличная команда, которая долго играет под руководством одного и того же тренера. Они заслуживают того, чтобы быть там, где они есть сегодня.

    Сейчас не время для балансовых отчетов, но мы думаем об улучшении. Нет никаких обязательств для победы в Лиге чемпионов, наша команда уже входит в четверку лучших в Европе.

    Основа команды будет сохранена. У нас опытная команда, но все еще очень молодая. Есть игроки в возрасте от 22 до 28 лет, которые дают очень прочную основу. ПСЖ всегда растет, нам не хватает только мелких деталей, чтобы выиграть Лигу чемпионов», — приводит слова Леонардо Sky Sport.

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