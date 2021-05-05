Леонардо: ПСЖ не хватает только мелких деталей, чтобы выиграть Лигу чемпионов

Спортивный директорпрокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов, проиграв дважды на полуфинальной стадии— 1:2 и 0:2.

«Анализируя четыре тайма с "Ман Сити", мне кажется, что в двух первых мы их превосходили. Однако наши ошибки предопределили исход. У них отличная команда, которая долго играет под руководством одного и того же тренера. Они заслуживают того, чтобы быть там, где они есть сегодня.

Сейчас не время для балансовых отчетов, но мы думаем об улучшении. Нет никаких обязательств для победы в Лиге чемпионов, наша команда уже входит в четверку лучших в Европе.

Основа команды будет сохранена. У нас опытная команда, но все еще очень молодая. Есть игроки в возрасте от 22 до 28 лет, которые дают очень прочную основу. ПСЖ всегда растет, нам не хватает только мелких деталей, чтобы выиграть Лигу чемпионов», — приводит слова Леонардо Sky Sport.