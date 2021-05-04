«Нижний Новгород» подтвердил отставку Евдокимова

«Мы совместно приняли решение, что Роберт Геннадьевич покидает команду по согласию сторон. Документы подписаны.
Это реакция на два поражения от "Оренбурга" и "Енисея"? В том числе. Ответ содержится уже в вашем вопросе. Рассчитываем, что команда встряхнется, она была в некой эмоциональной яме.
Да, у "Нижнего Новгорода" небольшой бюджет. Он далеко за пределами первой четверки. Но цель была поставлена, мы к ней идем. К счастью, не всегда в футбол играют деньги.
Антон Хазов — формально исполняющий обязанности, но, по сути, он главный тренер команды. Мы на него надеемся и рассчитываем», — приводит слова Измайлова «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Нижнего Новгорода» может стать Дмитрий Аленичев.
«Нижний Новгород» занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ после 40 туров.