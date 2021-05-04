«Нижний Новгород» подтвердил отставку Евдокимова

Главный тренер «Нижнего Новгорода»покинул свой пост. Об этом сообщил генеральный директор клуба

«Мы совместно приняли решение, что Роберт Геннадьевич покидает команду по согласию сторон. Документы подписаны.

Это реакция на два поражения от "Оренбурга" и "Енисея"? В том числе. Ответ содержится уже в вашем вопросе. Рассчитываем, что команда встряхнется, она была в некой эмоциональной яме.

Да, у "Нижнего Новгорода" небольшой бюджет. Он далеко за пределами первой четверки. Но цель была поставлена, мы к ней идем. К счастью, не всегда в футбол играют деньги.

Антон Хазов — формально исполняющий обязанности, но, по сути, он главный тренер команды. Мы на него надеемся и рассчитываем», — приводит слова Измайлова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Нижнего Новгорода» может стать Дмитрий Аленичев.

«Нижний Новгород» занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ после 40 туров.