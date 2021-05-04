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    «Нижний Новгород» подтвердил отставку Евдокимова

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    Главный тренер «Нижнего Новгорода» Роберт Евдокимов покинул свой пост. Об этом сообщил генеральный директор клуба Равиль Измайлов.

    Роберт Евдокимов
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    Роберт Евдокимов

    «Мы совместно приняли решение, что Роберт Геннадьевич покидает команду по согласию сторон. Документы подписаны.

    Это реакция на два поражения от "Оренбурга" и "Енисея"? В том числе. Ответ содержится уже в вашем вопросе. Рассчитываем, что команда встряхнется, она была в некой эмоциональной яме.

    Да, у "Нижнего Новгорода" небольшой бюджет. Он далеко за пределами первой четверки. Но цель была поставлена, мы к ней идем. К счастью, не всегда в футбол играют деньги.

    Антон Хазов — формально исполняющий обязанности, но, по сути, он главный тренер команды. Мы на него надеемся и рассчитываем», — приводит слова Измайлова «Матч ТВ».

    Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Нижнего Новгорода» может стать Дмитрий Аленичев.

    «Нижний Новгород» занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ после 40 туров.

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