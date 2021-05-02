«Балтика» — «Алания»: счет матча 2:0, обзор голов

Калининградскаяодержала домашнюю победу над владикавказской(2:0) в матче 40-го тура ФНЛ.

Счет уже на 45-й секунде открыл Ильнур Альшин, а на 56-й минуте Ян Казаев удвоил преимущество хозяев.

Футбол. Россия. ФНЛ Балтика — Алания 2:0 Голы: 1:0 Ильнур Альшин (1'), 2:0 Ян Казаев (57') Балтика: Евгений Латышонок, Artyom Makarchuk, Игорь Юрганов, Артём Мещанинов, Максим Кузьмин (Ishkhan Geloyan, 85'), Аслан Дудиев (Maksim Plopa, 74'), Ильнур Альшин, Младен Кашчелан, Алихан Шаваев (Михаил Маркин, 65'), Ян Казаев, Vladislav Lazarev (Виктор Демьянов, 63') Алания: Ростислав Солдатенко, David Shavlokhov, Азамат Засеев (Алан Хугаев, 71'), Хетаг Кочиев, Soslan Kachmazov (Аллон Бутаев, 76'), Алан Хабалов, Бутта Магомедов, Nikolay Giorgobiani, Владимир Хубулов (Batraz Khadartsev, 46'), Ислам Машуков (Давид Кобесов, 81'), Хетаг Хосонов (Батраз Гурциев, 46') Предупреждения: Хетаг Кочиев (6'), Владимир Хубулов (9'), Алан Хабалов (39'), Евгений Латышонок (45'), Ислам Машуков (45'), Artyom Makarchuk (60'), Младен Кашчелан (60'), Алихан Шаваев (64'), Бутта Магомедов (73')

«Алания» проиграла впервые за шесть игр, команда идет на четвертом месте в турнирной таблице ФНЛ, набрав 73 очка. «Балтика» располагается на шестой строчке с 70 очками.