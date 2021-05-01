Влашич получил травму колена в матче с «Уфой»

Главный тренер ЦСКАпосле ничьей с(1:1) в 28-м туре РПЛ рассказал о состоянии хавбека

Влашич получил повреждение в первом тайме и попросил замену в перерыве, не сумев продолжить встречу.

«Наш лучший игрок и один из лучших в чемпионате Влашич получил травму, поэтому пришлось его заменить. Серьезность травмы пока непонятна.

Он сам мне сказал, что ему очень больно. Он думает, что травма серьезная. Обследование будет завтра», — сказал Олич «Матч ТВ».

Сам Влашич в беседе с изданием Sport24 сказал: «Как я? Плохо, ничего хорошего».

Армейцы не могут победить на протяжении четырех игр подряд в РПЛ и идут на пятом месте в таблице, набрав 47 очков.