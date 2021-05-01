Влашич получил травму колена в матче с «Уфой»

Никола Влашич Фото: globallookpress.com
Влашич получил повреждение в первом тайме и попросил замену в перерыве, не сумев продолжить встречу.
«Наш лучший игрок и один из лучших в чемпионате Влашич получил травму, поэтому пришлось его заменить. Серьезность травмы пока непонятна.
Он сам мне сказал, что ему очень больно. Он думает, что травма серьезная. Обследование будет завтра», — сказал Олич «Матч ТВ».
Сам Влашич в беседе с изданием Sport24 сказал: «Как я? Плохо, ничего хорошего».
Армейцы не могут победить на протяжении четырех игр подряд в РПЛ и идут на пятом месте в таблице, набрав 47 очков.