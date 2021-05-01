ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джордже Деспотович«Рубин» победил «Динамо». Казанцы сделали важный шаг на пути к еврокубкам
  • 20:57
    • «Сочи» в большинстве обыграл «Краснодар»
  • 21:28
    • Дубль Хаверца принес «Челси» победу над «Фулхэмом»
  • 21:07
    • «Интер» обыграл «Кротоне» и может стать чемпионом Италии 2 мая
  • 19:55
    • Гол Неймара помог ПСЖ обыграть «Ланс»
  • 19:36
    • Малиновский — лучший игрок Серии А в апреле по версии WhoScored
    Все новости спорта

    Талалаев: Не узнал «Ахмат» в первом тайме матча с «Ротором»

    Футбол Ахмат Ротор РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал результат матча 28-го тура РПЛ против «Ротора» (0:1).

    Андрей Талалаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Талалаев

    «Наверное, эта игра отражает весь сезон у нас. Мы чередуем хорошие игры с очень плохими матчами, где нет качества, где нет завершения.

    Мы первый тайм провалили, команда проиграла всю борьбу, вышла недонастроенной.

    Во втором сделали поправки, выпустили более голодных ребят, которые хотят играть в каждом эпизоде, и в принципе доминировали на поле. Не хватило, прежде всего, реализации. Три стопроцентных момента было создано.

    По второму тайму — поблагодарил команду, у меня нет претензий к ребятам. Все работали на поле, перестраивались, не проигрывали борьбу.

    Нашей главной задачей сейчас является создание фундамента на следующий год. Для того, чтобы ставить какие-то задачи, нужно, чтобы команда научилась набирать очки именно в таких матчах. Если мы хотим бороться за что-то более высокое, должны реализовывать моменты.

    "Ротор" — это самоотдача, дисциплина, умирали на поле. Всегда тяжело играть с такими командами, но, честно, я не узнал свою команду в первом тайме», — сказал Талалаев клубной пресс-службе.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Останется ли «Реал» на втором месте?
  • «Реал» — «Осасуна». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Сохранит ли «Лилль» свое лидерство в Лиге 1?
  • «Лилль» — «Ницца». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • «Локомотив» разобьет «Зенит»?
  • «Зенит» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 9.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.82
  • Экспресс дня 1 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Лилль — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  9.30
  • Прогноз на матч Зенит — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Монако — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Плишкова — Павлюченкова
  • Теннис
  • Завтра в 15:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Удинезе — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Соболенко — Касаткина
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры