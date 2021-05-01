Талалаев: Не узнал «Ахмат» в первом тайме матча с «Ротором»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал результат матча 28-го тура РПЛ против «Ротора» (0:1).

«Наверное, эта игра отражает весь сезон у нас. Мы чередуем хорошие игры с очень плохими матчами, где нет качества, где нет завершения.

Мы первый тайм провалили, команда проиграла всю борьбу, вышла недонастроенной.

Во втором сделали поправки, выпустили более голодных ребят, которые хотят играть в каждом эпизоде, и в принципе доминировали на поле. Не хватило, прежде всего, реализации. Три стопроцентных момента было создано.

По второму тайму — поблагодарил команду, у меня нет претензий к ребятам. Все работали на поле, перестраивались, не проигрывали борьбу.

Нашей главной задачей сейчас является создание фундамента на следующий год. Для того, чтобы ставить какие-то задачи, нужно, чтобы команда научилась набирать очки именно в таких матчах. Если мы хотим бороться за что-то более высокое, должны реализовывать моменты.

"Ротор" — это самоотдача, дисциплина, умирали на поле. Всегда тяжело играть с такими командами, но, честно, я не узнал свою команду в первом тайме», — сказал Талалаев клубной пресс-службе.