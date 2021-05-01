ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаЧудесное превращение «МанСити». Из неудачника в чемпионы
  • 13:36
    • Представлен дизайн формы хоккейной сборной России
  • 13:22
    • Трусова и Плющенко прекратили сотрудничество
  • 13:00
    • Захарян остался в запасе «Динамо» на матч с «Рубином»
    Все новости спорта

    Месси готов на понижение зарплаты ради трансфера Холанна

    Футбол Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании Боруссия Д Бундеслига Футбол Германии Трансферы Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси готов пойти на понижение зарплаты, сообщает Eurosport.

    Лионель Месси
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лионель Месси

    Как утверждает источник, аргентинец согласился заключить новый контракт на невыгодных для себя условиях, чтобы клуб смог приобрести форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна.

    Несмотря на этот шаг, «Барселоне» все равно придется искать дополнительные средства, поскольку стоимость норвежца слишком высока. В настоящее время президент клуба Жоан Лапорта ведет переговоры с инвестиционным фондом.

    Для главного тренера каталонцев Рональда Кумана приоритетным вариантом на позицию центрального нападающего был Мемфис Депай из «Лиона», но Лапорта хочет видеть в клубе только форварда «Боруссии».

    В этом сезоне Месси провел 31 матч в Ла Лиге, забил 26 голов и сделал 9 результативных передач.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выиграет ли Гончаренко свое первое южное дерби?
  • «Краснодар» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • В Казани будет «сухо»?
  • «Рубин» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • ПСЖ и «Ланс» сыграют результативней, чем в первом круге
  • ПСЖ — «Ланс». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.82
  • Экспресс дня 1 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Краснодар — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Рубин — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч ЦСКА — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.59
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Кротоне — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Лилль — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры