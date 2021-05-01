Месси готов на понижение зарплаты ради трансфера Холанна

Нападающий «Барселоны»готов пойти на понижение зарплаты, сообщает Eurosport.

Как утверждает источник, аргентинец согласился заключить новый контракт на невыгодных для себя условиях, чтобы клуб смог приобрести форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна.

Несмотря на этот шаг, «Барселоне» все равно придется искать дополнительные средства, поскольку стоимость норвежца слишком высока. В настоящее время президент клуба Жоан Лапорта ведет переговоры с инвестиционным фондом.

Для главного тренера каталонцев Рональда Кумана приоритетным вариантом на позицию центрального нападающего был Мемфис Депай из «Лиона», но Лапорта хочет видеть в клубе только форварда «Боруссии».

В этом сезоне Месси провел 31 матч в Ла Лиге, забил 26 голов и сделал 9 результативных передач.