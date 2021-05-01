Рондон сыграет в атаке ЦСКА в матче с «Уфой»

Хосе Саломон Рондон Фото: globallookpress.com
Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 16:30 мск.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Васин, Дивеев, Карпов, Ахметов, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Эджуке, Рондон.
Запасные: Помазун, Кучаев, Тикнизян, Бохинен, Чалов, Шкурин.
«Уфа»: Беленов, Плиев, Табидзе, Никитин, Бауэр, Иванов, Камилов, Милетич, Мрзляк, Жамалетдинов, Андрич.
Запасные: Чернов, Аликин, Морозов, Кротов, Голубев, Урунов, Бизоза, Сысуев.
С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.