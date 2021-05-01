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    Рондон сыграет в атаке ЦСКА в матче с «Уфой»

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    Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Уфы» на матч 28-го тура российской Премьер-лиги.

    Хосе Саломон Рондон
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    Хосе Саломон Рондон

    Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 16:30 мск.

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Васин, Дивеев, Карпов, Ахметов, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Эджуке, Рондон.

    Запасные: Помазун, Кучаев, Тикнизян, Бохинен, Чалов, Шкурин.

    «Уфа»: Беленов, Плиев, Табидзе, Никитин, Бауэр, Иванов, Камилов, Милетич, Мрзляк, Жамалетдинов, Андрич.

    Запасные: Чернов, Аликин, Морозов, Кротов, Голубев, Урунов, Бизоза, Сысуев.

    С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.

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