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    Онопко: «Зенит» станет чемпионом, но не в матче с «Локо»

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    Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом».

    Виктор Онопко
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    Виктор Онопко

    «Мне кажется, что "Зенит" точно станет чемпионом. Более того, я уверен в этом. Но я сомневаюсь в том, что им удастся это сделать в матче с "Локомотивом".

    Почему? "Локо" в последних матчах выглядит убедительнее всех в чемпионате. Лучше, чем "Зенит", "Спартак" и ЦСКА.

    В матчах после зимней паузы железнодорожники мне нравятся больше, чем все остальные команды.

    Но в любом случае "Зенит" в этом сезоне заслуживает чемпионский титул. Если мы посмотрим на его выступление на протяжении всего чемпионата, то в целом он был достаточно убедителен.

    Да, в концовке у команды были травмы, были и тяжелые игры, где питерцы добывали очки в напряженной борьбе.

    Яркий тому пример — недавний матч с "Краснодаром", где они уступали по ходу встречи, но, проведя успешные замены, сыграли 2:2.

    Мне кажется, предстоящий матч будет интересным. Думаю, что будет ничья», — цитирует Онопко «Матч ТВ».

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