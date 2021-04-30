Онопко: «Зенит» станет чемпионом, но не в матче с «Локо»

Бывший тренер ЦСКАподелился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ между

«Мне кажется, что "Зенит" точно станет чемпионом. Более того, я уверен в этом. Но я сомневаюсь в том, что им удастся это сделать в матче с "Локомотивом".

Почему? "Локо" в последних матчах выглядит убедительнее всех в чемпионате. Лучше, чем "Зенит", "Спартак" и ЦСКА.

В матчах после зимней паузы железнодорожники мне нравятся больше, чем все остальные команды.

Но в любом случае "Зенит" в этом сезоне заслуживает чемпионский титул. Если мы посмотрим на его выступление на протяжении всего чемпионата, то в целом он был достаточно убедителен.

Да, в концовке у команды были травмы, были и тяжелые игры, где питерцы добывали очки в напряженной борьбе.

Яркий тому пример — недавний матч с "Краснодаром", где они уступали по ходу встречи, но, проведя успешные замены, сыграли 2:2.

Мне кажется, предстоящий матч будет интересным. Думаю, что будет ничья», — цитирует Онопко «Матч ТВ».