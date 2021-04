Экс-игрока «Ростова» обвиняют в подделке документов

Бывшего игрока «Ростова»обвиняют в подделке документов, информирует African Sports Today.

Демократическая Республика Конго подозревает, что полузащитник скрывает свою настоящую личность.

По официальной информации Канга родился в Габоне в 1990 году и сейчас ему 30 лет. Однако в ДР Конго нашли документы, которые говорят о том, что футболист является конголезцем и он на самом деле на пять лет старше.

Имеются подозрения, что Гуэлора зовут Киаку-Киаку Кианга.

Если информация подтвердится, то сборную Габона, за которую выступает Канга Каку, могут исключить из Кубка африканских наций-2021.

