Дюков назвал критику Слуцкого в адрес судей «перегибанием палки»

Президент Российского футбольного союзаотреагировал на критику главного тренера «Рубина»в адрес судей.

«Слова Слуцкого? Он перегибает палку, при всем уважении к нему. Судейство — непростой вид деятельности. Когда смотришь телевизор, все просто. Если есть у кого-то желание попробовать, предлагаю начать судить.

Каждый эпизод индивидуален. К примеру, решение судей удалить Ахметова поддержали Кашшаи и Эллерей.

Мы хотим большего, ошибки расстраивают. Были туры, когда судьи работали без ошибок. Положительная динамика есть. Количество ключевых ошибок снизилось в два раза. Есть назначение Карасева на Евро, есть назначение Пустовойтовой на Олимпиаду.

Призываю наших функционеров и тренеров поддерживать наше судейство. Они тоже в ней нуждаются. Мы ведем работу по повышению качества», — приводит слова Дюкова «Чемпионат».