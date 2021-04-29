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    Дюков назвал критику Слуцкого в адрес судей «перегибанием палки»

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    Президент Российского футбольного союза Александр Дюков отреагировал на критику главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в адрес судей.

    Александр Дюков
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    Александр Дюков

    «Слова Слуцкого? Он перегибает палку, при всем уважении к нему. Судейство — непростой вид деятельности. Когда смотришь телевизор, все просто. Если есть у кого-то желание попробовать, предлагаю начать судить.

    Каждый эпизод индивидуален. К примеру, решение судей удалить Ахметова поддержали Кашшаи и Эллерей.

    Мы хотим большего, ошибки расстраивают. Были туры, когда судьи работали без ошибок. Положительная динамика есть. Количество ключевых ошибок снизилось в два раза. Есть назначение Карасева на Евро, есть назначение Пустовойтовой на Олимпиаду.

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    • Призываю наших функционеров и тренеров поддерживать наше судейство. Они тоже в ней нуждаются. Мы ведем работу по повышению качества», — приводит слова Дюкова «Чемпионат».

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