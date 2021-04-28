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    Сапата не собирается покидать «Аталанту»

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    Нападающий «Аталанты» Дуван Сапата прокомментировал слухи о его возможном уходе из клуба.

    Дуван Сапата
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    Дуван Сапата

    «Я здесь счастлив, "Аталанта" очаровала меня. Гасперини — отличный парень, с которым приятно работать.

    Я не думаю об уходе, но никогда не говори никогда, а особенно в футболе. Тут может всякое случиться.

    Я сосредоточен и полон решимости сделать так, чтобы клуб добился успеха», — цитирует Сапату Football Italia.

    30-летний колумбиец выступает за «Аталанту» с января 2020 года, его контракт рассчитан до лета 2023-го.

    В нынешнем сезоне Сапата принял участие в 43 матчах во всех соревнованиях, забил 18 мячей и сделал 12 результативных передач.

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