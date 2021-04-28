Эмери: Артета и «Арсенал» — идеальная пара

Главный тренер «Вильярреала»высказал мнение о предстоящем противостоянии с лондонскимв полуфинале Лиги Европы.

«Все знают, насколько силен "Арсенал". Артета и "Арсенал" — идеальная пара. Это превосходный тренер. Ясно видны его индивидуальность и четкая стратегия.

У "Арсенала" много топ-игроков: Себальос, Эдегор, Сака, быстрые футболисты, как Обамеянг, и надежная оборона.

Матч станет тяжелым испытанием. "Арсенал" умеет действовать разнообразно, и нам надо быть готовыми к этому.

Моя работа в "Арсенале" уже в прошлом. Я должен быть благодарен "Арсеналу". Помню много хорошего о времени там», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

В 2019 году Эмери дошел до финала Лиги Европы с «Арсеналом», но в Баку «канониры» со счетом 1:4 уступили «Челси».