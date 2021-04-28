«Алания» — «Краснодар-2»: счет матча 3:1, обзор голов

Владикавказскаяна своем поле обыграла(3:1) в матче 39-го тура ФНЛ.

В составе владикавказского клуба голы забили Бутта Магомедов, Николай Гиоргобиани и Батраз Хадарцев.

За гостей отличился Максим Кутовой.

Футбол. Россия. ФНЛ Алания — Краснодар-2 3:1 Голы: 1:0 Бутта Магомедов (27'), 2:0 Nikolay Giorgobiani (67'), 2:1 Максим Кутовой (90'), 3:1 Batraz Khadartsev (90') Алания: Ростислав Солдатенко, Алан Багаев, Хетаг Кочиев, Батрадз Кокоев, Soslan Kachmazov, Алан Хабалов (Аллон Бутаев, 68'), Бутта Магомедов (Ruslan Gogniev, 80'), Nikolay Giorgobiani, Ислам Машуков (Владимир Хубулов, 69'), Батраз Гурциев (Давид Кобесов, 60'), Хетаг Хосонов (Batraz Khadartsev, 61') Краснодар-2: Станислав Агкацев, Данил Пелих, Сергей Бородин, Олег Исаенко, Daniil Kornyushin, Александр Черников (Руслан Апеков, 16'), Эдуард Сперцян, Арутюн Григорян, Илья Воротников (Nikolay Bochko, 78'), Максим Кутовой, Rustam Khalnazarov (Андрей Текучёв, 42') Предупреждения: Алан Багаев (40'), Илья Воротников (41')

«Алания» набрала в 39 турах 73 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Краснодар-2», в активе которого 42 очка после 39 матчей, находится на 16-й позиции.