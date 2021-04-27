Вилков: Жена подпрыгнула до потолка и открыла бутылочку вина, когда узнала, что я больше не буду судить

Михаил Вилков Фото: globallookpress.com
«Когда жена узнала, что я больше не буду судить, она подпрыгнула до потолка, открыла бутылочку вина и выпила парочку бокалов. Хотя она очень редко это делает.
Она обрадовалась, что я наконец-то буду больше времени проводить с семьей.
Конечно, их коснулся этот негатив. Глаза и уши ведь не закроешь. Но не в первый раз такое, как говорится. Сейчас уже все нормально. Живем дальше», — приводит слова Вилкова Sport24.
Ранее Вилков был пожизненно отстранен от работы после матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (4:1).