Вилков: Жена подпрыгнула до потолка и открыла бутылочку вина, когда узнала, что я больше не буду судить

Скандальный арбитррассказал о реакции семьи на его пожизненное отстранение от работы на футбольных матчах.

«Когда жена узнала, что я больше не буду судить, она подпрыгнула до потолка, открыла бутылочку вина и выпила парочку бокалов. Хотя она очень редко это делает.

Она обрадовалась, что я наконец-то буду больше времени проводить с семьей.

Конечно, их коснулся этот негатив. Глаза и уши ведь не закроешь. Но не в первый раз такое, как говорится. Сейчас уже все нормально. Живем дальше», — приводит слова Вилкова Sport24.

Ранее Вилков был пожизненно отстранен от работы после матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (4:1).