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    Вилков: Жена подпрыгнула до потолка и открыла бутылочку вина, когда узнала, что я больше не буду судить

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    Скандальный арбитр Михаил Вилков рассказал о реакции семьи на его пожизненное отстранение от работы на футбольных матчах.

    Михаил Вилков
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    Михаил Вилков

    «Когда жена узнала, что я больше не буду судить, она подпрыгнула до потолка, открыла бутылочку вина и выпила парочку бокалов. Хотя она очень редко это делает.

    Она обрадовалась, что я наконец-то буду больше времени проводить с семьей.

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    • Конечно, их коснулся этот негатив. Глаза и уши ведь не закроешь. Но не в первый раз такое, как говорится. Сейчас уже все нормально. Живем дальше», — приводит слова Вилкова Sport24.

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    • Ранее Вилков был пожизненно отстранен от работы после матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (4:1).

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