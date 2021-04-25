«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: счет матча 1:0, обзор гола

В финальном матче Кубка английской лигиодержал победу над лондонскимсо счетом 1:0 .

Единственный мяч в составе «горожан» на 82-й минуте встречи забил Эмерик Ляпорт, головой замкнувший подачу Кевина Де Брюйне со штрафного.

Футбол. Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити — Тоттенхэм 1:0 Гол: 1:0 Эмерик Лапорт (82') Манчестер Сити: Закари Стеффен, Кайл Уолкер, Рубен Диаш, Эмерик Лапорт, Жоау Канселу, Рахим Стерлинг, Илкай Гюндоган, Кевин Де Брёйне (Бернарду Силва, 87'), Фернандиньо (Родриго Эрнандес, 84'), Рияд Марез, Филип Фоден Тоттенхэм: Уго Льорис, Серхио Регилон, Тоби Алдервейрелд, Эрик Дайер, Серж Орье (Стивен Бергвейн, 90'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Деле Алли, 84'), Сон Хын Мин, Гарри Уинкс, Джовани Ло Чельсо (Мусса Сиссоко, 67'), Лукас Моура (Гарет Бэйл, 67'), Гарри Кейн Предупреждения: Серхио Регилон (27'), Эмерик Лапорт (45'), Фернандиньо (59')

«Манчестер Сити» выиграл Кубок лиги восьмой раз и четвертый раз подряд.

Для главного тренера команды Хосепа Гвардиолы это девятый трофей в английском клубе.