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    Карпин: Чем недоволен в матче с «Арсеналом»? Абсолютно всем

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 27-го тура чемпионата России с «Арсеналом» (1:0).

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Игра как раз не порадовала. Когда проигрывали в трех предыдущих матчах, она была лучше, но не был удовлетворен результатом. Сегодня все наоборот.

    Чем именно недоволен? Абсолютно всем. Положительные моменты — то, что выиграли. Еще Песьяков после ошибки в игре с "Локомотивом" спас команду.

    После той ошибки не было мысли оставить его в запасе. Он бы играл. Если менять игроков после каждой ошибки, игроков не хватит. Нападающие, например, постоянно ошибаются.

    В перерыве Алмквист и Полоз поменялись позициями. Это наши тактические моменты. На доске вам объяснять? Поменяли, потому что решили, что так станет лучше.

    Вопросы по пенальти в ворота "Ростова"? Не знаю. Если исходить из того, что видел краем глаза на повторе — да, рука была.

    Команда не вылетит, не поднимется на еврокубковые места. Задача — выигрывать все матчи. Дальше будет видно. Еще хотим играть так, как хотим.

    В чем опасность матчей против команд, которые стараются сохранить место в Премьер-лиге? Проиграть.

    Этой команде очень нужны очки, а у нас может появиться некая расслабленность. Стараемся ее избежать», — приводит слова Карпина пресс-служба донского клуба.

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