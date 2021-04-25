Карпин: Чем недоволен в матче с «Арсеналом»? Абсолютно всем

Главный тренер «Ростова»подвел итоги матча 27-го тура чемпионата России с(1:0).

«Игра как раз не порадовала. Когда проигрывали в трех предыдущих матчах, она была лучше, но не был удовлетворен результатом. Сегодня все наоборот.

Чем именно недоволен? Абсолютно всем. Положительные моменты — то, что выиграли. Еще Песьяков после ошибки в игре с "Локомотивом" спас команду.

После той ошибки не было мысли оставить его в запасе. Он бы играл. Если менять игроков после каждой ошибки, игроков не хватит. Нападающие, например, постоянно ошибаются.

В перерыве Алмквист и Полоз поменялись позициями. Это наши тактические моменты. На доске вам объяснять? Поменяли, потому что решили, что так станет лучше.

Вопросы по пенальти в ворота "Ростова"? Не знаю. Если исходить из того, что видел краем глаза на повторе — да, рука была.

Команда не вылетит, не поднимется на еврокубковые места. Задача — выигрывать все матчи. Дальше будет видно. Еще хотим играть так, как хотим.

В чем опасность матчей против команд, которые стараются сохранить место в Премьер-лиге? Проиграть.

Этой команде очень нужны очки, а у нас может появиться некая расслабленность. Стараемся ее избежать», — приводит слова Карпина пресс-служба донского клуба.