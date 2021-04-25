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    «Бернли» всухую разгромил «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» — «Бернли»: счет 0:4, обзор голов

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    В матче 33 тура АПЛ «Бернли» на выезде вкатил 4 мяча в ворота «Вулверхэмптона» (4:0).

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    В этом поединке хэт-триком отметился форвард «Бордовых» Крис Вуд. Также гол забил Эшли Вествуд. Еще одни гол Матея Выдры не засчитали арбитры после просмотра VAR. Они усмотрели оффсайд в эпизоде.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вулверхэмптон — Бёрнли 0:4
    Голы: 0:1 Крис Вуд (15'), 0:2 Крис Вуд (21'), 0:3 Крис Вуд (44'), 0:4 Эшли Вествуд (85') Вулверхэмптон: Руй Патрисиу, Вийи Боли, Конор Коди, Ромен Сес, Райан Айт Нури, Рубен Невеш (Vitinha, 69'), Даниэл Поденсе (Морган Гиббз-Уайт, 69'), Нелсон Семеду (Фабиу Силва, 58'), Леандер Дендонкер, Адама Траоре, Виллиан Жозе Бёрнли: Ник Поуп, Мэттью Лоутон, Чарли Тейлор, Джеймс Тарковски, Бен Ми, Джек Корк, Джош Браунхилл, Дуайт Макнил, Эшли Вествуд, Крис Вуд, Матей Выдра (Ник Поуп, 73') Предупреждения: Адама Траоре (39'), Джеймс Тарковски (39'), Мэттью Лоутон (42')

    «Бернли» набрал 36 очка и прервал трехматчевую серию поражений. У «Вулверхэмптона» 41 очко и третье поражение в пяти турах чемпионата.

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