«Атлетик» — «Атлетико»: счет матча 2:1, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Счет в матче уже на 8-й минуте открыли хозяева — отличился нападающий Алехандро Беренгер.
На 77-й минуте черногорский защитник «матрасников» Стефан Савич сравнял счет, но Иньиго Мартинес на 86-й минуте принес победу баскам.
Футбол. Испания. Примера
Атлетик — Атлетико 2:1
Голы: 1:0 Алехандро Беренгер (8'), 1:1 Стефан Савич (77'), 2:1 Иньиго Мартинес (86') Атлетик: Унай Симон, Унай Нуньес, Иньиго Мартинес, Андер Капа (Иньиго Лекуэ, 46'), Микель Баленсиага, Хон Морсильо, Алехандро Беренгер (Ибай Гомес, 82'), Дани Гарсия, Унай Венседор (Микель Весга, 71'), Ойан Сансет (Унаи Лопес, 75'), Асьер Вильялибре (Иньяки Уильямс, 71') Атлетико: Ян Облак, Ренан Лоди (Марио Эрмосо, 74'), Стефан Савич, Фелипе, Киран Триппьер (Жоау Фелиш, 59'), Коке, Сауль Ньигес (Луис Суарес, 59'), Эктор Эррера (Тома Лемар, 59'), Анхель Корреа (Лукас Торрейра, 65'), Маркос Льоренте, Янник Карраско Предупреждения: Маркос Льоренте (11'), Ойан Сансет (44'), Унай Венседор (61'), Дани Гарсия (66'), Лукас Торрейра (81'), Унаи Лопес (90')
«Атлетико» сохранил первенство в Примере с 73 очками, у «Барселоны» в активе 71 очко, но при этом она провела на матч меньше. С 41 очком «Атлетик» — на 10-м месте в таблице.