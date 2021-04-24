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    «Валенсия» спаслась от поражения в матче с «Алавесом»

    «Валенсия» — «Алавес»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 32-го тура испанской Примеры «Валенсия» на своем поле сыграла вничью с «Алавесом» — 1:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 84-й минуте гости открыли счет благодаря голу Йона Гуйдетти, но спустя пять минут Хосе Гайя забил ответный мяч.

    Российский полузащитник хозяев Денис Черышев вышел на поле на 61-й минуте.

    Футбол. Испания. Примера
    Валенсия — Алавес 1:1
    Голы: 0:1 Йон Гвидетти (84'), 1:1 Хосе Гайя (89') Валенсия: Хауме, Габриэл Паулиста, Хосе Гайя, Уго Гильямон, Даниэль Васс, Гонсалу Гуэдеш, Карлос Солер, Урош Рачич, Юнус Муса (Денис Черышев, 61'), Кевин Гамейро (Ману Вальехо, 77'), Максимилиано Гомес Алавес: Фернандо Пачеко, Виктор Лагуардия, Мартин Агиррегабирия, Флорьян Лежён, Чимо Наварро, Родриго Батталья, Томас Пина (Мануэль Гарсия, 88'), Эдгар Мендес (Йон Гвидетти, 72'), Жоау Филипе (Луис Риоха, 71'), Лукас Перес (Пере Понс, 63'), Хоселу (Дейверсон, 88') Предупреждения: Хосе Гайя (4'), Уго Гильямон (37'), Ману Вальехо (81'), Карлос Солер (83') Удаление: Хави Лопес (87')

    «Валенсия» занимает 14-ю строчку таблицы Примеры, «Алавес» идет 16-м.

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