Николич: Быстрый гол во втором тайме помог взять контроль над игрой

Главный тренер «Локомотива»поделился впечатлениями после победы над(5:2) в 27-м туре РПЛ.

«Мы выиграли очередной матч и набрали три очка. Теперь нужно отдохнуть и подготовиться к следующим встречам.

Это была сложная игра, но мы свою задачу выполнили. Думаю, болельщикам было интересно. Но для тренеров это была не самая качественная игра. Голов могло быть больше.

В перерыве мы немного успокоились. На второй тайм вышли лучше и забили быстрый гол. Думаю, тогда стало понятно, что мы контролируем игру», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице, имея отставание от лидера 6 очков. «Тамбов» с 13-ю очками находится на последней строчке.