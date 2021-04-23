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    Автогол Лено позволил «Эвертону» выиграть у «Арсенала»

    «Арсенал» — «Эвертон»: счет 0:1, обзор гола

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    В матче 33 тура АПЛ «Арсенал» на «Эмирейтс» уступил «Эвертону» со счетом 0:1.

    Бернд Лено
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    Бернд Лено

    Всему виной стал автогол, который записали на имя голкипера «Канониров» Бернда Лено. Эпизод случился на 76 минуте встречи.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Арсенал Лондон — Эвертон 0:1
    Гол: 0:1 Бернд Лено (автогол) (76') Арсенал Лондон: Бернд Лено, Пабло Мари, Калум Чемберс (Виллиан, 83'), Роб Холдинг, Гранит Джака, Букайо Сака, Даниель Себальос, Томас, Николя Пепе (Мартин Эдегор, 74'), Эмиль Смит Роув, Эдвард Нкетиа (Габриэл Мартинелли, 74') Эвертон: Джордан Пикфорд, Мэйсон Холгейт, Лука Динь, Бен Годфри, Шеймус Коулман, Аллан, Гилфи Сигурдссон, Хамес Родригес (Том Дэвис, 86'), Андре Гомеш (Фабиан Делф, 66'), Ришарлисон (Йерри Мина, 89'), Доминик Калверт-Льюин Предупреждения: Томас (38'), Аллан (55'), Мэйсон Холгейт (62'), Фабиан Делф (68')

    Имея на игру меньше, «Эвертон» опережает «Арсенал» на 6 очков и занимает 8 место. «Арсенал» идет девятым с 46 баллами.

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