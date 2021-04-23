В ЦСКА рассчитывают на возвращение Василия Березуцкого

Генеральный директор ЦСКАпрокомментировал решениевойти в тренерский штаб «Краснодара».

«Он все озвучил сам. Он решил сменить обстановку и отозваться на предложение Виктора Михайловича [Гончаренко] поработать в "Краснодаре". Здесь нет никакой подоплеки.

Повторюсь, здесь не нужно пытаться искать подводные камни. Да, ребята пока в творческом поиске. Леша [Березуцкий] и Вася решили поменять обстановку. Не удивлюсь, если в следующем сезоне Василий вернется. Мы относимся к этому спокойно.

Если бы это были не наши футболисты, которые столько лет отдали клубу, мы бы отреагировали более официально. В данном случае мы считаем, что они имеют право попробовать и так, и эдак. У них есть кредит доверия. Они могут определиться, какой именно работой они хотят заниматься. Пусть попробуют», — приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс».