«Лестер» — «Вест Бромвич»: счет матча 3:0

В матче 32-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу надсо счетом 3:0.

Счет в матче был открыт на 23-й минуте. Джейми Варди получил мяч на линии штрафной и пробил в одно касание — Джонстон упал в другой угол.

Спустя три минуты «Лисы» удвоили преимущество. Два угловых подряд подали хозяева и второй привёл к удару головой Джонни Эванса., который мощно вколотил мяч под перекладину.

А на 36-й минуте Варди нашел пасом Ихеаначо мяч у линии вратарской, Келечи не стал раздумывать и сделал счет крупным.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лестер — Вест Бромвич 3:0 Голы: 1:0 Джейми Варди (23'), 2:0 Джонни Эванс (26'), 3:0 Келечи Ихеаначо (36') Лестер: Каспер Шмейхель, Весли Фофана (Марк Олбрайтон, 62'), Чаглар Сёюнджю, Джонни Эванс, Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон (Айосе Перес, 72'), Вильфред Ндиди, Тимоти Кастань, Люк Томас, Джейми Варди (Деннис Прает, 85'), Келечи Ихеаначо Вест Бромвич: Сэм Джонстон, Дарнелл Ферлонг, Кайл Бартли, Конор Таунсенд, Dara O'Shea, Каллум Робинсон (Адесево Аджайи, 46'), Мэтт Филлипс, Матеус Перейра (Карлан Ахирни-Грант, 73'), Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Окай Йокушлу, Мбайе Дьян (Хал Робсон-Кану, 61') Предупреждения: Окай Йокушлу (57'), Кайл Бартли (80')

«Лестер» набрал 59 очков и продолжает удерживать 3-ю позицию в турнирной таблице АПЛ. «Вест Бромвич» — 19-й (24).

26 апреля «Лестер» примет «Кристал Пэлас», «Вест Бромвич» днем ранее сыграет на выезде с «Астон Виллой».