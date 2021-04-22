Лапорта готов к открытому диалогу с УЕФА

Президент «Барселоны»впервые прокомментировал ситуацию с созданием Суперлиги.

«Большие клубы должны выражать свое мнение относительно распределения доходов. Мы поддерживаем национальные лиги и хотим разговаривать с УЕФА.

Вступить в турнир было необходимостью, но в итоге у каждого участника есть последнее слово. Большие клубы много вкладывают, и мы должны участвовать в распределении финансов.

Суперлига должна стать привлекательным турниром. Мы готовы к открытому диалогу с УЕФА. Думаю, между нами будет понимание. Нужно больше ресурсов, чтобы появилось шоу», — приводит слова Лапорты Marca.