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    Чеферин встал на защиту Лапорты

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    Президент УЕФА Александер Чеферин заступился за президента «Барселоны» Жоана Лапорту, несмотря на намерение каталонского клуба участвовать в Суперлиге.

    Александер Чеферин
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    Александер Чеферин

    «В какой-то степени меня разочаровали все, но "Барселона", наверное, меньше остальных. Они совсем недавно избрали Лапорту президентом, и я говорил с ним два или три раза.

    Он находился под большим давлением из-за финансового положения клуба. Оно досталось Лапорте от предыдущего руководства. Он не виноват в том, что ситуация сложилась таким образом.

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    • Очевидно, Лапорта был под давлением, но как способный переговорщик нашел выход», — приводит слова Чеферина Marca.

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