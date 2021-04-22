Чеферин встал на защиту Лапорты

Президент УЕФАзаступился за президента «Барселоны», несмотря на намерение каталонского клуба участвовать в Суперлиге.

«В какой-то степени меня разочаровали все, но "Барселона", наверное, меньше остальных. Они совсем недавно избрали Лапорту президентом, и я говорил с ним два или три раза.

Он находился под большим давлением из-за финансового положения клуба. Оно досталось Лапорте от предыдущего руководства. Он не виноват в том, что ситуация сложилась таким образом.

Очевидно, Лапорта был под давлением, но как способный переговорщик нашел выход», — приводит слова Чеферина Marca.