Бьелса: Логика современного мира — богатые становятся богаче за счет того, что бедные становятся беднее

Главный тренер «Лидса»высказался о создании Суперлиги.

«Меня это не удивляет. Самые сильные команды достигли своей мощи в соперничестве с остальными.

Когда мы стали им не нужны, чтобы зарабатывать больше денег, логика, с которой они работают, позволяет им отказаться от того, что больше не служит их целям

Но это достаточно распространенная вещь, не только в футболе. Это не должно нас удивлять, потому что это допускается, с этим мирятся.

Основная проблема заключается в том, что богатые всегда стремятся стать более могущественными и не задумываются о последствиях, которые это имеет для остальных.

Затем, когда они добиваются своего, они претендуют на привилегии пропорционально слабости тех, кто ниже.

Это происходит не за один день. Есть многие вещи, которые ограничивают неравенство, которые делают все более гибким и доступным, и наступает момент, когда неизбежное происходит.

Есть две точки зрения. Самые сильные являются таковыми благодаря тому, что они делают и благодаря тому, что они забирают.

Но остальные — незаменимы. Здоровую конкуренцию создает развитие слабых, а не избыточный рост слабых.

Логика, которая царит в мире, и футбол не исключение, состоит в том, что богатые становятся богаче за счет того, что бедные становятся беднее.

Если этот принцип превалирует в сегодняшнем мире, почему все так удивляются?» — сказал Бьелса в эфире Sky Sports.