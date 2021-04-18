Тедеско: Не было ни эмоций, ни сил. Играли как дети

Главный тренер «Спартака»прокомментировал домашнее поражение от(0:3) в матче 26-го тура РПЛ.

«Хотел бы извиниться перед болельщиками за такую игру. Не было ни эмоций, ни сил. Играли как дети.

Провели много теории, говорили, что сегодняшняя игра как финал. Сегодня мы не сделали ничего, чтобы заслужить победу.

Обычно у нас всегда хорошая оборона, мы играем на опережение, но сегодня было много потерь мяча. Мы выигрывали единоборства, верховые мячи, но подбор был за игроками "Уфы".

Можно пропустить 30 голов в 30 матчах, но достойно выглядеть в первенстве. Все относительно», — передает слова Тедеско Sport24.