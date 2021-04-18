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    Фернандес остался в запасе на матч с «Сочи»

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    Стали известны стартовые составы «Сочи» и ЦСКА на матч 26-го тура чемпионата России.

    Марио Фернандес
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    Марио Фернандес

    Встреча пройдет на стадионе «Фишт» и начнется в 16:30 по московскому времени.

    «Сочи»: Заболотный, Тереъов, Заика, Мевля, Прохирн, Миладинович, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Заболотный.

    Запасные: Адамов, Маргасов, Нибиуллин, Пруцев, Колмаков, Барсов, Руденко, Варданян, Дуганджич.

    ЦСКА: Акинфеев, Васин, Дивеев, Карпов, Щенников, Марадишвили, Обляков, Тикнизян, Влашич, Эджуке, Рондон.

    Запасные: Помазун, Марио Фернандес, Дзагоев, Ахметов, Сигурдссон, Чалов, Шкурин.

    С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.

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