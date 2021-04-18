Фернандес остался в запасе на матч с «Сочи»

Стали известны стартовые составы «Сочи» и ЦСКА на матч 26-го тура чемпионата России.

Встреча пройдет на стадионе «Фишт» и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Сочи»: Заболотный, Тереъов, Заика, Мевля, Прохирн, Миладинович, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Заболотный.

Запасные: Адамов, Маргасов, Нибиуллин, Пруцев, Колмаков, Барсов, Руденко, Варданян, Дуганджич.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Дивеев, Карпов, Щенников, Марадишвили, Обляков, Тикнизян, Влашич, Эджуке, Рондон.

Запасные: Помазун, Марио Фернандес, Дзагоев, Ахметов, Сигурдссон, Чалов, Шкурин.

С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.