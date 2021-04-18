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    Продолжится ли победная серия Олича выездом в Сочи?

    «Сочи» — ЦСКА. Прогноз и ставка (к. 1.71) на чемпионат России по футболу, 18 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — ЦСКА
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    Ивица Олич
    Московский ЦСКА сыграет на выезде против «Сочи» в рамках 26-го тура чемпионата России. Матч пройдет 18 апреля в Сочи на стадионе «Фишт», начало — в 16:30 мск. «Сочи» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 18 Апреля 2021 года
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    «Сочи»

    В конце февраля сочинцы дома разгромили тульский «Арсенал» (4:0), а март начали с выезда в гости к «Ростову», который завершился без забитых мячей.

    Перед паузой на матча сборных «Сочи» дома проиграл «Локомотиву» (1:3) , а потом разгромил «Тамбов» со счетом 5:0.

    В апреле подопечные Федотова проиграли оба матча, уступив в гостях «Рубину» (0:1) и вылетев из Кубка России после домашнего поражения от «Локо» (1:3) в четвертьфинале.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    В последнем матче «Сочи» дома проиграл «Зениту» (1:2) и с 40 очками идет на 7-м месте. Разница мячей 39-28, Кристиан Нобоа забил 8 голов, еще 7 Антон Заболотный.

    ЦСКА

    Армейцы начали март домашним матчем с «Ахматом», который выиграли 2:0, а вот выезд в Тулу завершился поражением от «Арсенала» (1:2).

    Затем ЦСКА дома уступил «Зениту» (2:3), после чего Виктор Гончаренко был уволен. Пост тренера армейцев занял Ивица Олич, выигравший свой дебютный матч с «Тамбовом» на выезде — 2:1.

  • Олич тащит ЦСКА в Лигу чемпионов. Армейцы легко разобрались с «Ротором»
  • Реакция спортивных СМИ на победу ЦСКА над «Ротором»
  • 13/04/2021

    • В последних матчах хорватский специалист выбил тульский «Арсенал» из Кубка России, победив на выезде 2:1, а потом в рамках РПЛ справился с «Ротором» (2:0).

    После 25 туров РПЛ ЦСКА с 46 очками на 4-м месте. Разница мячей 44-25, 11 голов забил Влашич, еще 5 — Чалов. Под вопросом участие в матче Кучаева.

    «Арсенал»

    Лондонский клуб со стопроцентным результатом выиграл свою группу Лиги Европы, по 2 раза обыграв «Мольде» (10), венский «Рапид» (7) и ирландский «Дандолк» (0).

    В 1/16 финала «Канониры» с трудом выбили португальскую «Бенфику» (1:1 в гостях, 3:2 дома), а в 1/8 финала одолели греческий «Олимпиакос» (3:1 в гостях, 0:1 дома).

  • Олич тащит ЦСКА в Лигу чемпионов. Армейцы легко разобрались с «Ротором»
  • Реакция спортивных СМИ на победу ЦСКА над «Ротором»
  • 13/04/2021

    • В первом четвертьфинальном матче «Арсенал» забил «Славии» в концовке домашнего матча, но упустил победу в компенсированное время после углового — 1:1.

    В последнем матче «Арсенал» на выезде разгромил «Шеффилд» (3:0) и с 45 очками идет на 9-м месте в таблице АПЛ. Разница мячей 43-35, Александр Ляказетт забил 13 голов.

    Прогноз и ставки

    На победу «Сочи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.70, на ничью в основное время — 3.75, а на победу ЦСКА — 1.79.

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    В первом туре команды сыграли вничью 1:1. В прошлом сезоне ЦСКАдома сыграл 0:0, а в гостях победил 3:2.

    В матче с «Зенитом» сочинцы не могли выставить арендованных игроков, но с ЦСКА они будут во всеоружии. Прогнозируем, что «Сочи» не проиграет.

    Вряд ли стоит ждать голевого изобилия. Интересен вариант для ставок «Обе забьют — нет» за 1.91 и ТМ 2,5 за 1.79.

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