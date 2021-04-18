«Реал Сосьедад» — «Севилья»: счет 1:2, обзор голов

победила(2:1) в матче 33 тура испанской Примеры.

На 5 минуте «Реал Сосьедад» вышел вперед после гола Карлоса Фернандеса. Фернандо на 22 минуте счет сравнял, а спустя 2 минуты Эн-Несири и вовсе подарил гостям преимущество.

Футбол. Испания. Примера Реал Сосьедад — Севилья 1:2 Голы: 1:0 Карлос Фернандес (5'), 1:1 Фернандо (22'), 1:2 Юссеф Эн-Несири (24') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Игор Субельдия, Ариц Элустондо (Андони Горосабель, 74'), Начо Монреаль, Робен Ле Норман, Микель Оярсабаль (Аднан Янузай, 74'), Андер Гевара, Андер Барренечеа (Порту Кристиан, 83'), Мартин Субименди, Карлос Фернандес (Хон Гуриди, 74'), Александер Исак Севилья: Яссин Буну, Жюль Кунде, Хесус Навас, Маркос Акунья, Диего Карлос, Жоан Жордан (Неманья Гудель, 77'), Алехандро Гомес (Оливер Торрес, 77'), Фернандо, Лукас Окампос (Франко Васкес, 90'), Сусо (Иван Ракитич, 66'), Юссеф Эн-Несири (Люк де Йонг, 90') Предупреждения: Диего Карлос (51'), Карлос Фернандес (59'), Александер Исак (63'), Жоан Жордан (71'), Андер Барренечеа (74')

«Севилья» снова победила, уже в третий раз подряд. У нее 64 очка и твердое четвертое место. «Реал Сосьедад» идет на пятой позиции, имея 47 очков.