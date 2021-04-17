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    «Бавария» на выезде одолела «Вольфсбург»

    «Вольфсбург» — «Бавария»: счет матча 2:3, обзор голов

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    «Бавария» одержала победу над «Вольфсбургом» в выездном матче 29-го тура немецкой Бундеслиги.

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    Встреча, которая прошла на стадионе «Фольксваген-Арена», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

    Джамал Мусиала вывел мюнхенцев вперед на 15-й минуте. Еще через девять минут отличился Эрик Шупо-Мотинг.

    Ваутер Вегорст сократил отставание «волков» на 35-й минуте, однако спустя еще две минуты Мусиала оформил дубль.

    На 54-й минуте Максимилиан Филипп вновь подарил хозяевам надежду, но отыграться они так и не смогли.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Вольфсбург — Бавария 2:3
    Голы: 0:1 Джамал Мусиала (15'), 0:2 Эрик Максим Шупо-Мотинг (24'), 1:2 Ваутер Вегорст (35'), 1:3 Джамал Мусиала (37'), 2:3 Максимилиан Филипп (54') Вольфсбург: Коэн Кастельс, Максанс Лакруа, Пауло Силва, Кевин Мбабу, Джон Энтони Брукс, Максимилиан Филипп (Бартош Бялек, 78'), Боте Баку (Йосип Брекало, 55'), Ксавер Шлагер, Янник Герардт, Жоао Виктор (Жером Руссийон, 60'), Ваутер Вегорст Бавария: Мануэль Нойер, Бенжамен Павар, Жером Боатенг, Альфонсо Дэвис, Лукас Эрнандес (Tanguy Nianzou, 90'), Йозуа Киммих, Лерой Зане (Хави Мартинес, 86'), Томас Мюллер, Давид Алаба, Джамал Мусиала (Кингсли Коман, 73'), Эрик Максим Шупо-Мотинг Предупреждения: Пауло Силва (57'), Лукас Эрнандес (79'), Кевин Мбабу (86')

    В турнирной таблице Бундеслиги «Бавария» занимает первое место (68 очков), а «Вольфсбург» — третье (54 очка).

    Другие результаты:

    «Аугсбург» — «Арминия» — 0:0
    «Боруссия» М — «Айнтрахт» — 4:0
    «Унион» - «Штутгарт» — 2:1
    «Фрайбург» — «Шальке» — 4:0

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