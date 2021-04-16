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    «Лейпциг» не смог победить «Хоффенхайм» из-за отмененного гола Поульсена

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    «Лейпциг» не смог обыграть «Хоффенхайм» в матче 29 тура немецкой Бундеслиги (0:0).

    Юссуф Поульсен
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    Юссуф Поульсен

    Единственный гол в матче был забит на 96 минуте Юссуфом Поульсеном, однако после просмотра VAR оказалось, что форвард сыграл рукой.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    РБ Лейпциг — Хоффенхайм 0:0
    Гол: 1:0 Юссуф Поульсен (90') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Вилли Орбан, Деотшанкюль Юпамекано, Ибраима Конате (Марцель Хальстенберг, 78'), Анхелиньо (Кевин Кампль, 46'), Марсель Забитцер, Тайлер Адамс, Кристофер Нкунку, Норди Мукиэле (Амаду Айдара, 46'), Даниэль Ольмо (Александр Сёрлот, 62'), Эмиль Форсберг (Юссуф Поульсен, 73') Хоффенхайм: Оливер Бауман, Павел Кадержабек, Райан Сесеньон, Крис Ричардс, Стефан Пош, Флориан Гриллич (Мият Гачинович, 56'), Диади Самассеку, Андрей Крамарич (Sargis Adamyan, 90'), Кристоф Баумгартнер, Роберт Сков (Ховард Нордтвейт, 62'), Жоржиньо Рюттер (Ила Бебу, 46') Предупреждения: Стефан Пош (47'), Кристоф Баумгартнер (79')

    «Лейпциг» набрал 61 очко и остается на втором месте в турнирной таблице. «Хоффенхайм» занимает 11 строчку с 32 очками на счету.

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