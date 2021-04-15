Славия П — Арсенал Лондон. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (15.04.2021)

В 22:00 в четвертьфинале ЛЕ начнётся матч

Составы команд:

«Славия П»: Ондржей Коларж, Томаш Голеш, Александр Хартманн Бах, Давид Зима, Ян Борил, Николае Станчу, Петер Оладейи Олайинка, Лукаш Провод, Петр Шевчик, Якуб Громада, Ян Кухта.

«Арсенал Лондон»: Бернд Лено, Пабло Мари, Калум Чемберс, Роб Холдинг, Букайо Сака, Даниель Себальос, Томас, Эмиль Смит Роув, Гранит Джака, Александр Ляказетт, Николя Пепе.

Календарь и таблица Лиги Европы

Предыдущий матч соперников: «Арсенал Лондон» — «Славия П» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Славия П» — «Арсенал Лондон». Коэффициент ставки — 1.87.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Славия П» со счетом 2:1. Матч между командами «Славия П» и «Арсенал Лондон» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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