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    Защитник «Атлетико» дисквалифицирован на четыре матча еврокубков

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    УЕФА дисквалифицировал защитника «Атлетико» Стефана Савича на четыре матча, сообщает Mundo Deportivo.

    Стефан Савич
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    Стефан Савич

    Черногорский футболист наказан за удар локтем игрока «Челси» Антонио Рюдигера в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (0:1).

    Инцидент случился на 82-й минуте. Арбитр встречи Даниэле Орсато показал игроку «Атлетико» красную карточку.

    Дисквалификация последовала также в связи с тем, что в ходе обсуждений, последовавших за удалением, Савич использовал оскорбительные выражения в адрес судьи.

    Также «Атлетико» заплатит штраф 10 тысяч евро за задержку матча и 14 тысяч евро за неподобающее поведение команды.

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