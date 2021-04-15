Защитник «Атлетико» дисквалифицирован на четыре матча еврокубков

УЕФА дисквалифицировал защитника «Атлетико»на четыре матча, сообщает Mundo Deportivo.

Черногорский футболист наказан за удар локтем игрока «Челси» Антонио Рюдигера в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (0:1).

Инцидент случился на 82-й минуте. Арбитр встречи Даниэле Орсато показал игроку «Атлетико» красную карточку.

Дисквалификация последовала также в связи с тем, что в ходе обсуждений, последовавших за удалением, Савич использовал оскорбительные выражения в адрес судьи.

Также «Атлетико» заплатит штраф 10 тысяч евро за задержку матча и 14 тысяч евро за неподобающее поведение команды.