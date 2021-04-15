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    УЕФА отстранил арбитра Лапочкина на 90 дней

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    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил российского арбитра Сергея Лапочкина на 90 дней, сообщает служба коммуникаций РФС.

    Сергей Лапочкин
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    Сергей Лапочкин

    УЕФА вменяет Лапочкину возможное нарушение статей дисциплинарного регламента, описывающие правонарушения, связанные с коррупционной деятельностью в футболе, в частности, влиянием на результаты матчей.

    Решение связано с его работой на матче отборочного раунда Лиги Европы-2018/19 «Вентспилс» — «Бордо», сообщает Sport24.ru.

    Лапочкина подозревают в том, что он не сообщил, что на него выходили люди с целью оказать влияние на исход матча.

    Как пишет «Спорт-Экспресс», нарушение арбитра заключается в том, что он не уведомил соответствующие футбольные власти о случившемся.

    Матч состоялся 26 июля 2018 года и завершился выездной победой «Бордо» со счетом 1:0. По итогам двух встреч дальше прошел французский клуб.

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