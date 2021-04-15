УЕФА отстранил арбитра Лапочкина на 90 дней

Сергей Лапочкин Фото: globallookpress.com
УЕФА вменяет Лапочкину возможное нарушение статей дисциплинарного регламента, описывающие правонарушения, связанные с коррупционной деятельностью в футболе, в частности, влиянием на результаты матчей.
Решение связано с его работой на матче отборочного раунда Лиги Европы-2018/19 «Вентспилс» — «Бордо», сообщает Sport24.ru.
Лапочкина подозревают в том, что он не сообщил, что на него выходили люди с целью оказать влияние на исход матча.
Как пишет «Спорт-Экспресс», нарушение арбитра заключается в том, что он не уведомил соответствующие футбольные власти о случившемся.
Матч состоялся 26 июля 2018 года и завершился выездной победой «Бордо» со счетом 1:0. По итогам двух встреч дальше прошел французский клуб.