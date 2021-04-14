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    Флик покинет «Баварию» в конце сезона и возглавит сборную Германии

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    Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик покинет свой пост в конце сезона. Об этом сообщил бывший игрой мюнхенского клуба Лотар Маттеус.

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    По словам Маттеуса, Флик возглавит сборную Германии.

    «Бавария» вылетела из текущего розыгрыша Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух матчей «Пари Сен-Жермен».

    «Это была последняя игра Лиги чемпионов для Флика в качестве тренера "Баварии".

    Он приоритетный кандидат для Немецкого футбольного союза на замену Йоахиму Леву. Флик примет предложение летом», — приводит слова Маттеуса Sky Germany.

    Флик возглавил «Баварию» в конце 2019 года. Под его руководством команда стала победителем Лиги чемпионов и Бундеслиги, выиграла Кубок и Суперкубок Германии, а также Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

    Ранее стало известно, что Йоахим Лев покинет сборную Германии после Евро-2020.

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