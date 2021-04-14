Флик покинет «Баварию» в конце сезона и возглавит сборную Германии

Ханс-Дитер Флик Фото: globallookpress.com
По словам Маттеуса, Флик возглавит сборную Германии.
«Бавария» вылетела из текущего розыгрыша Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух матчей «Пари Сен-Жермен».
«Это была последняя игра Лиги чемпионов для Флика в качестве тренера "Баварии".
Он приоритетный кандидат для Немецкого футбольного союза на замену Йоахиму Леву. Флик примет предложение летом», — приводит слова Маттеуса Sky Germany.
Флик возглавил «Баварию» в конце 2019 года. Под его руководством команда стала победителем Лиги чемпионов и Бундеслиги, выиграла Кубок и Суперкубок Германии, а также Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Ранее стало известно, что Йоахим Лев покинет сборную Германии после Евро-2020.