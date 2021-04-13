«Брайтон» — «Эвертон»: счет матча 0:0

«Брайтон» Фото: globallookpress.com
Встреча на арене «Фалмер — Зе Амекс» завершилась без забитых мячей.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Брайтон энд Хоув Альбион — Эвертон 0:0
Брайтон энд Хоув Альбион: Роберт Санчес, Бен Уайт, Льюис Данк, Йоэл Велтман, Ив Биссума, Леандро Троссард, Паскаль Гросс, Адам Лаллана, Якуб Модер (Дэниел Бёрн, 87'), Ниль Мопе (Алиреза Джаханбакш, 87'), Дэнни Уэлбек Эвертон: Робин Ольсен, Майкл Кин, Йерри Мина (Алекс Айуоби, 58'), Бен Годфри, Мэйсон Холгейт, Гилфи Сигурдссон, Лука Динь, Шеймус Коулман, Том Дэвис (Nathan Broadhead, 88'), Ришарлисон, Хамес Родригес Предупреждения: Льюис Данк (52'), Майкл Кин (82'), Мэйсон Холгейт (90')
«Эвертон» находится на 8-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» занимает 15-ю строчку.