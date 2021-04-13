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    «Брайтон» сыграл вничью с «Эвертоном»

    «Брайтон» — «Эвертон»: счет матча 0:0

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    В матче 31-го тура чемпионата Англии «Брайтон энд Хоув Альбион» сыграл вничью с «Эвертоном».

    «Брайтон»
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    «Брайтон»

    Встреча на арене «Фалмер — Зе Амекс» завершилась без забитых мячей.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Брайтон энд Хоув Альбион — Эвертон 0:0
    Брайтон энд Хоув Альбион: Роберт Санчес, Бен Уайт, Льюис Данк, Йоэл Велтман, Ив Биссума, Леандро Троссард, Паскаль Гросс, Адам Лаллана, Якуб Модер (Дэниел Бёрн, 87'), Ниль Мопе (Алиреза Джаханбакш, 87'), Дэнни Уэлбек Эвертон: Робин Ольсен, Майкл Кин, Йерри Мина (Алекс Айуоби, 58'), Бен Годфри, Мэйсон Холгейт, Гилфи Сигурдссон, Лука Динь, Шеймус Коулман, Том Дэвис (Nathan Broadhead, 88'), Ришарлисон, Хамес Родригес Предупреждения: Льюис Данк (52'), Майкл Кин (82'), Мэйсон Холгейт (90')

    «Эвертон» находится на 8-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» занимает 15-ю строчку.

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