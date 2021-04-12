Семак: Я против участия арендованных игроков в матчах с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита»после победы над «Сочи» (2:1) заявил, что арендованные футболисты не должны играть против своего клуба.

В этом матче за «Сочи» играли защитники Эмануэль Маммана и Данила Прохин, которые принадлежат «Зениту».

«Я уже говорил, это спорный вопрос. Мое мнение — я против.

Маммана хорошо смотрелся. Прохину с листа было очень сложно играть, много фолил, особенно в начале. Учитывая отсутствие практики, сыграл неплохо, как и весь "Сочи". У них есть шансы вернуться, все будем решать после чемпионата.

По Ловрену посмотрим, подробная информация будет на следующей неделе. У нас есть Чистяков и Хотулев. Чистяков сыграл абсолютно нормально», — приводит слова Семака Sports.ru.