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    Семак: Я против участия арендованных игроков в матчах с «Зенитом»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Сочи» (2:1) заявил, что арендованные футболисты не должны играть против своего клуба.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    В этом матче за «Сочи» играли защитники Эмануэль Маммана и Данила Прохин, которые принадлежат «Зениту».

    «Я уже говорил, это спорный вопрос. Мое мнение — я против.

    Маммана хорошо смотрелся. Прохину с листа было очень сложно играть, много фолил, особенно в начале. Учитывая отсутствие практики, сыграл неплохо, как и весь "Сочи". У них есть шансы вернуться, все будем решать после чемпионата.

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    • По Ловрену посмотрим, подробная информация будет на следующей неделе. У нас есть Чистяков и Хотулев. Чистяков сыграл абсолютно нормально», — приводит слова Семака Sports.ru.

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