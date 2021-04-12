Олич: Ключевой момент — первый гол, он дал нам уверенности

Главный тренер ЦСКАподелился впечатлениями после матча 25-го тура чемпионата России против(2:0).

«Я доволен победой, это моя первая домашняя игра. Мне было важно сегодня победить. Было очень тяжело, я это понимал изначально.

Ключевой момент — первый гол, он дал нам уверенности. Не был доволен первыми десятью минутами, но потом все пошло хорошо.

Когда я пришел сюда, больше половины команды были в сборной. Мне было непросто. Не хватало времени, чтобы сделать все, как я хочу.

Для команды важно, чтобы все игроки вернули веру в себя. Мы выиграли три игры, я понимал, что они были тяжелыми.

"Ротор" борется за выживание, поэтому играют на максимуме. Но мы показали характер, а до этого вышли в полуфинал кубка. Это стиль ЦСКА», — сказал Олич «Спорт-Экспрессу».

Голы забивали Чидера Эджуке и Саломон Рондон. ЦСКА набрал 46 очков и занимает четвертое место. У «Ротора» 18 очков и 14-я позиция.